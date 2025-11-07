Informasi Harga Data Universe (SN13) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 Low 24 Jam $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 High 24 Jam Low 24 Jam $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 High 24 Jam $ 3.21$ 3.21 $ 3.21 All Time High $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 Harga Terendah $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Perubahan Harga (1 Jam) -0.33% Perubahan Harga (1 Hari) +1.03% Perubahan Harga (7H) -9.84% Perubahan Harga (7H) -9.84%

Harga aktual Data Universe (SN13) adalah $3.03. Selama 24 jam terakhir, SN13 diperdagangkan antara low $ 2.91 dan high $ 3.21, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSN13 adalah $ 13.36, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.88.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SN13 telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, +1.03% selama 24 jam, dan -9.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Data Universe (SN13)

Kapitalisasi Pasar $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Suplai Peredaran 3.33M 3.33M 3.33M Total Suplai 3,329,234.432828493 3,329,234.432828493 3,329,234.432828493

Kapitalisasi Pasar Data Universe saat ini adalah $ 10.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN13 adalah 3.33M, dan total suplainya sebesar 3329234.432828493. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.10M.