Harga live Daydreams hari ini adalah 0.00913955 USD. Kapitalisasi pasar DREAMS adalah 7,749,136 USD. Lacak informasi harga aktual DREAMS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DREAMS

Info Harga DREAMS

Penjelasan DREAMS

Situs Web Resmi DREAMS

Tokenomi DREAMS

Prakiraan Harga DREAMS

Logo Daydreams

Harga Daydreams (DREAMS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DREAMS ke USD:

$0.00922997
-16.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Daydreams (DREAMS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 09:26:01 (UTC+8)

Harga Daydreams Hari Ini

Harga live Daydreams (DREAMS) hari ini adalah $ 0.00913955, dengan perubahan 16.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DREAMS ke USD saat ini adalah $ 0.00913955 per DREAMS.

Daydreams saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,749,136, dengan suplai yang beredar 849.48M DREAMS. Selama 24 jam terakhir, DREAMS diperdagangkan antara $ 0.0087691 (low) dan $ 0.01137937 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03903129, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00140559.

Dalam kinerja jangka pendek, DREAMS bergerak +2.91% dalam satu jam terakhir dan -49.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Daydreams (DREAMS)

$ 7.75M
--
$ 9.12M
849.48M
999,759,565.957518
Kapitalisasi Pasar Daydreams saat ini adalah $ 7.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DREAMS adalah 849.48M, dan total suplainya sebesar 999759565.957518. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.12M.

Riwayat Harga Daydreams USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0087691
Low 24 Jam
$ 0.01137937
High 24 Jam

$ 0.0087691
$ 0.01137937
$ 0.03903129
$ 0.00140559
+2.91%

-16.97%

-49.16%

-49.16%

Riwayat Harga Daydreams (DREAMS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Daydreams ke USD adalah $ -0.00186799494797402.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Daydreams ke USD adalah $ -0.0000465842.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Daydreams ke USD adalah $ -0.0013242778.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Daydreams ke USD adalah $ +0.002536695558107142.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00186799494797402-16.97%
30 Days$ -0.0000465842-0.50%
60 Hari$ -0.0013242778-14.48%
90 Hari$ +0.002536695558107142+38.42%

Prediksi Harga untuk Daydreams

Prediksi Harga Daydreams (DREAMS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DREAMS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Daydreams (DREAMS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Daydreams berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Daydreams yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga DREAMS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Daydreams.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Daydreams (DREAMS)

Situs Web Resmi

Tentang Daydreams

Berapa harga perdagangan langsung Daydreams hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk Daydreams berada pada Rp154.92455109415760000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk DREAMS?

DREAMS mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga Daydreams hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, Daydreams mengalami pergerakan harga sebesar -16.97%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan Daydreams hari ini?

Dalam satu hari terakhir, Daydreams berfluktuasi antara Rp148.6450515615952000 dan Rp192.89174948266864000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Daydreams

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 09:26:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Daydreams (DREAMS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-20 22:09:49Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
01-20 13:14:57Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
01-19 16:31:41Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.