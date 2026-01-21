Harga Daydreams Hari Ini

Harga live Daydreams (DREAMS) hari ini adalah $ 0.00913955, dengan perubahan 16.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DREAMS ke USD saat ini adalah $ 0.00913955 per DREAMS.

Daydreams saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,749,136, dengan suplai yang beredar 849.48M DREAMS. Selama 24 jam terakhir, DREAMS diperdagangkan antara $ 0.0087691 (low) dan $ 0.01137937 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03903129, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00140559.

Dalam kinerja jangka pendek, DREAMS bergerak +2.91% dalam satu jam terakhir dan -49.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Daydreams (DREAMS)

Kapitalisasi Pasar $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.12M$ 9.12M $ 9.12M Suplai Peredaran 849.48M 849.48M 849.48M Total Suplai 999,759,565.957518 999,759,565.957518 999,759,565.957518

Kapitalisasi Pasar Daydreams saat ini adalah $ 7.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DREAMS adalah 849.48M, dan total suplainya sebesar 999759565.957518. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.12M.