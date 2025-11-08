Harga Decentralized Gaming Network Hari Ini

Harga live Decentralized Gaming Network (DGN) hari ini adalah $ 0.00007623, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DGN ke USD saat ini adalah $ 0.00007623 per DGN.

Decentralized Gaming Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,622.9, dengan suplai yang beredar 100.00M DGN. Selama 24 jam terakhir, DGN diperdagangkan antara $ 0.00007529 (low) dan $ 0.00007591 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00738296, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007383.

Dalam kinerja jangka pendek, DGN bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -12.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Decentralized Gaming Network (DGN)

Kapitalisasi Pasar $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

