Harga DecentraWeb Hari Ini

Harga live DecentraWeb (DWEB) hari ini adalah $ 0.00174984, dengan perubahan 2.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DWEB ke USD saat ini adalah $ 0.00174984 per DWEB.

DecentraWeb saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,144, dengan suplai yang beredar 50.37M DWEB. Selama 24 jam terakhir, DWEB diperdagangkan antara $ 0.00173578 (low) dan $ 0.00193298 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.56, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00146398.

Dalam kinerja jangka pendek, DWEB bergerak +0.50% dalam satu jam terakhir dan -9.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DecentraWeb (DWEB)

Kapitalisasi Pasar $ 88.14K$ 88.14K $ 88.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.29K$ 174.29K $ 174.29K Suplai Peredaran 50.37M 50.37M 50.37M Total Suplai 99,604,097.8959812 99,604,097.8959812 99,604,097.8959812

Kapitalisasi Pasar DecentraWeb saat ini adalah $ 88.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DWEB adalah 50.37M, dan total suplainya sebesar 99604097.8959812. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 174.29K.