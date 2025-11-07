Harga Decrypting Hari Ini

Harga live Decrypting (DCRYPT) hari ini adalah $ 0.00232694, dengan perubahan 5.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DCRYPT ke USD saat ini adalah $ 0.00232694 per DCRYPT.

Decrypting saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 124,235, dengan suplai yang beredar 53.31M DCRYPT. Selama 24 jam terakhir, DCRYPT diperdagangkan antara $ 0.00229769 (low) dan $ 0.00251374 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01196398, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00207953.

Dalam kinerja jangka pendek, DCRYPT bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -18.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Decrypting (DCRYPT)

Kapitalisasi Pasar $ 124.24K$ 124.24K $ 124.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 233.03K$ 233.03K $ 233.03K Suplai Peredaran 53.31M 53.31M 53.31M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Decrypting saat ini adalah $ 124.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DCRYPT adalah 53.31M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 233.03K.