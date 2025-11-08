Harga Deebo the Bear Hari Ini

Harga live Deebo the Bear (DEEBO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEEBO ke USD saat ini adalah -- per DEEBO.

Deebo the Bear saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,108, dengan suplai yang beredar 999.97M DEEBO. Selama 24 jam terakhir, DEEBO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00315889, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEEBO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Deebo the Bear (DEEBO)

Kapitalisasi Pasar $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,969,860.0 999,969,860.0 999,969,860.0

Kapitalisasi Pasar Deebo the Bear saat ini adalah $ 26.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEEBO adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999969860.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.11K.