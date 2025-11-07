BursaDEX+
Harga live DEEPSPACE hari ini adalah 0.00302137 USD. Lacak informasi harga aktual DPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DPS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DPS

Info Harga DPS

Penjelasan DPS

Situs Web Resmi DPS

Tokenomi DPS

Prakiraan Harga DPS

Logo DEEPSPACE

Harga DEEPSPACE (DPS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DPS ke USD:

$0.00302489
$0.00302489
-3.40%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live DEEPSPACE (DPS)
Informasi Harga DEEPSPACE (DPS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.03%

-3.50%

-22.97%

-22.97%

Harga aktual DEEPSPACE (DPS) adalah $0.00302137. Selama 24 jam terakhir, DPS diperdagangkan antara low $ 0.00302285 dan high $ 0.00332909, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDPS adalah $ 0.874276, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DPS telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, -3.50% selama 24 jam, dan -22.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DEEPSPACE (DPS)

--
----

Kapitalisasi Pasar DEEPSPACE saat ini adalah $ 221.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DPS adalah 73.27M, dan total suplainya sebesar 89105062.48835506. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 269.51K.

Riwayat Harga DEEPSPACE (DPS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DEEPSPACE ke USD adalah $ -0.000109817849658526.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DEEPSPACE ke USD adalah $ -0.0017153501.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DEEPSPACE ke USD adalah $ -0.0013318573.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DEEPSPACE ke USD adalah $ -0.002912521425647079.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000109817849658526-3.50%
30 Days$ -0.0017153501-56.77%
60 Hari$ -0.0013318573-44.08%
90 Hari$ -0.002912521425647079-49.08%

Apa yang dimaksud dengan DEEPSPACE (DPS)

DEEPSPACE is an immersive space exploration strategy game. Engage in the DEEPSPACE universe by using $DPS, the in-game currency, and trading unique, upgradeable smart NFTs as you navigate through the cosmos with your fleet of ships!

Prepare to explore, harvest, race, and battle your way across the DEEPSPACE universe!

DEEPSPACE - Outpost One A key feature of DEEPSPACE is the Outpost. The Outpost serves as a decentralized exchange hub where you can buy, sell, and trade your ships, cores, and other upgradeable Smart NFTs with fellow explorers. Use the marketplace to build limited edition ships and acquire other valuable collectible assets. Expand your fleet to enhance your exploration, harvesting, racing, and combat capabilities throughout the DEEPSPACE universe!

Players can exchange land, weapons, spacecraft, and other items in the marketplace to aid their exploration of the game world.

As players advance in the game and grow their ship fleet, they can enhance their gameplay experience. The custom decentralized app (dapp) marketplace is integrated with the rest of the DEEPSPACE (DPS) platform, allowing for seamless connections between players looking to trade items and further their progress in the game.

Ship modifications, both temporary and permanent, can be transacted on the marketplace.

DEEPSPACE - Game Game assets such as ships and equipment are blockchain NFTs, giving gamers full ownership of their in-game assets. Players can mint their own starships or purchase from the proprietary NFT marketplace, and choose up to 4 ships from their fleet to begin exploring, engaging, and discovering planets, places, and other players within the 3D space-based universe.

Racing and Track Builder In addition to exploration and combat, DEEPSPACE features exhilarating racing mechanics! Players can participate in high-speed races across various cosmic tracks. The innovative track builder allows you to create your own custom racetracks, designing loops, jumps, and obstacles to challenge yourself and your friends. Share your tracks with the community and compete for the fastest times!

Starship Archetypes Four starship archetypes allow you to explore the universe openly, engage in combat, or mine resources:

  1. Fighters - Ships with state-of-the-art weapon technology.
  2. Tank - Ships designed for managing enemy engagements, longevity, and withstanding damage.
  3. Mining - Ships specially engineered for efficient resource collection.
  4. Support - Ships focused on utility and boosting the capabilities of your other ships.

Each ship has its own benefits in the form of 8 different stats: attack, special attack, shields, special defense, speed, luck, mining, and health.

Players can apply permanent and temporary modifications as they play. Modifications allow for many added battle benefits, situational adaptability, and other stat improvements. Temporary modifications give players single-use bonuses during gameplay with specific uses and unique outcomes.

Resource mining allows players to gather raw materials, like ore, for ship or property add-ons and modifications. Mined materials enable you to customize your ships, creating a unique experience for every player.

Battles and Challenges Battles occur frequently within the game and can take one of two forms:

  1. Player vs Player (PvP) - PvP allows players to battle against each other for prizes, leaderboard placement, and bragging rights.
  2. Player-vs-Enemy (PvE) - PvE involves battling Non-Playable Characters (NPCs; i.e., game-based Artificial Intelligence (AI) players) throughout the game as a mechanism for winning rewards and enhancing your gameplay experience.

Dive into the DEEPSPACE universe today and embark on your adventure filled with exploration, racing, and epic battles!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DEEPSPACE (DPS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DEEPSPACE (USD)

Berapa nilai DEEPSPACE (DPS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEEPSPACE (DPS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEEPSPACE.

Cek prediksi harga DEEPSPACE sekarang!

DPS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DEEPSPACE (DPS)

Memahami tokenomi DEEPSPACE (DPS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DPS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DEEPSPACE (DPS)

Berapa nilai DEEPSPACE (DPS) hari ini?
Harga live DPS dalam USD adalah 0.00302137 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DPS ke USD saat ini?
Harga DPS ke USD saat ini adalah $ 0.00302137. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DEEPSPACE?
Kapitalisasi pasar DPS adalah $ 221.62K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DPS?
Suplai beredar DPS adalah 73.27M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DPS?
DPS mencapai harga ATH sebesar 0.874276 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DPS?
DPS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DPS?
Volume perdagangan 24 jam live DPS adalah -- USD.
Akankah harga DPS naik lebih tinggi tahun ini?
DPS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DPS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DEEPSPACE (DPS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

