Harga DEEPTICS Hari Ini

Harga live DEEPTICS (DPTX) hari ini adalah $ 0.00984867, dengan perubahan 26.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DPTX ke USD saat ini adalah $ 0.00984867 per DPTX.

DEEPTICS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,699, dengan suplai yang beredar 8.60M DPTX. Selama 24 jam terakhir, DPTX diperdagangkan antara $ 0.0091017 (low) dan $ 0.01339937 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.053737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00673265.

Dalam kinerja jangka pendek, DPTX bergerak +0.36% dalam satu jam terakhir dan -59.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEEPTICS (DPTX)

Kapitalisasi Pasar $ 84.70K$ 84.70K $ 84.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.49K$ 98.49K $ 98.49K Suplai Peredaran 8.60M 8.60M 8.60M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DEEPTICS saat ini adalah $ 84.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DPTX adalah 8.60M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.49K.