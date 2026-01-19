Berapa harga live DeFi Pulse Index?

DeFi Pulse Index diperdagangkan pada Rp1014590.49872850000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -5.24% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini DPI?

Volatilitas harga DPI dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk DeFi Pulse Index?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1008505.99798650000 (rendah) dan Rp1086928.45199450000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan DPI?

Dalam 24 jam terakhir, DPI mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp11095594.14476550000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp492168.50446400000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk DeFi Pulse Index?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan DPI dengan token Index,TokenSets Ecosystem,Decentralized Finance (DeFi),DeFi Index,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Index,TokenSets Ecosystem,Decentralized Finance (DeFi),DeFi Index,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, DPI menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.