Harga live DeFi Pulse Index hari ini adalah 60.03 USD. Kapitalisasi pasar DPI adalah 6,186,184 USD. Lacak informasi harga aktual DPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live DeFi Pulse Index hari ini adalah 60.03 USD. Kapitalisasi pasar DPI adalah 6,186,184 USD. Lacak informasi harga aktual DPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DPI

Info Harga DPI

Penjelasan DPI

Situs Web Resmi DPI

Tokenomi DPI

Prakiraan Harga DPI

Logo DeFi Pulse Index

Harga DeFi Pulse Index (DPI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DPI ke USD:

$60.03
-5.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live DeFi Pulse Index (DPI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:20:42 (UTC+8)

Harga DeFi Pulse Index Hari Ini

Harga live DeFi Pulse Index (DPI) hari ini adalah $ 60.03, dengan perubahan 5.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DPI ke USD saat ini adalah $ 60.03 per DPI.

DeFi Pulse Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,186,184, dengan suplai yang beredar 103.18K DPI. Selama 24 jam terakhir, DPI diperdagangkan antara $ 59.67 (low) dan $ 64.31 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 656.49, sementara all-time low aset ini adalah $ 29.12.

Dalam kinerja jangka pendek, DPI bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -4.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeFi Pulse Index (DPI)

$ 6.19M
--
$ 6.19M
103.18K
103,178.4439102823
Kapitalisasi Pasar DeFi Pulse Index saat ini adalah $ 6.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DPI adalah 103.18K, dan total suplainya sebesar 103178.4439102823. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.19M.

Riwayat Harga DeFi Pulse Index USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 59.67
Low 24 Jam
$ 64.31
High 24 Jam

$ 59.67
$ 64.31
$ 656.49
$ 29.12
+0.02%

-5.24%

-4.33%

-4.33%

Riwayat Harga DeFi Pulse Index (DPI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DeFi Pulse Index ke USD adalah $ -3.32107584772862.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DeFi Pulse Index ke USD adalah $ -2.5193870640.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DeFi Pulse Index ke USD adalah $ -7.2690927300.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DeFi Pulse Index ke USD adalah $ -22.82679714656142.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.32107584772862-5.24%
30 Days$ -2.5193870640-4.19%
60 Hari$ -7.2690927300-12.10%
90 Hari$ -22.82679714656142-27.54%

Prediksi Harga untuk DeFi Pulse Index

Prediksi Harga DeFi Pulse Index (DPI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DPI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga DeFi Pulse Index (DPI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga DeFi Pulse Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga DeFi Pulse Index yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga DPI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga DeFi Pulse Index.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DeFi Pulse Index (DPI)

Situs Web Resmi

Tentang DeFi Pulse Index

Berapa harga live DeFi Pulse Index?

DeFi Pulse Index diperdagangkan pada Rp1014590.49872850000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -5.24% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini DPI?

Volatilitas harga DPI dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk DeFi Pulse Index?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1008505.99798650000 (rendah) dan Rp1086928.45199450000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan DPI?

Dalam 24 jam terakhir, DPI mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp11095594.14476550000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp492168.50446400000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk DeFi Pulse Index?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan DPI dengan token Index,TokenSets Ecosystem,Decentralized Finance (DeFi),DeFi Index,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Index,TokenSets Ecosystem,Decentralized Finance (DeFi),DeFi Index,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, DPI menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeFi Pulse Index

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:20:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DeFi Pulse Index (DPI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.