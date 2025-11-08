Harga DegenPad Hari Ini

Harga live DegenPad (DPAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DPAD ke USD saat ini adalah -- per DPAD.

DegenPad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,708.35, dengan suplai yang beredar 20.67M DPAD. Selama 24 jam terakhir, DPAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02920669, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DPAD bergerak +1.61% dalam satu jam terakhir dan -11.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DegenPad (DPAD)

Kapitalisasi Pasar $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.98K$ 75.98K $ 75.98K Suplai Peredaran 20.67M 20.67M 20.67M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

