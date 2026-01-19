Berapa harga saat ini dari DeHive?

DeHive diperdagangkan pada Rp244.15445141332900000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -1.40% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan DHV dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -1.40% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika DHV unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa DeHive dibandingkan dengan token Gambling (GambleFi),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem?

Dalam segmen Gambling (GambleFi),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem, DHV menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar DeHive hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1047108774.916300000 menempatkan DHV pada peringkat #8014, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp238.62195009975600000 hingga Rp248.07912340582850000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan DHV?

DeHive telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi DHV?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 4288705.44724065, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.