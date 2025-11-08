Harga Dejitaru Shirudo Hari Ini

Harga live Dejitaru Shirudo (SHIELD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIELD ke USD saat ini adalah -- per SHIELD.

Dejitaru Shirudo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,577, dengan suplai yang beredar 1.00B SHIELD. Selama 24 jam terakhir, SHIELD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00285697, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIELD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Kapitalisasi Pasar $ 61.58K$ 61.58K $ 61.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.58K$ 61.58K $ 61.58K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dejitaru Shirudo saat ini adalah $ 61.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIELD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.58K.