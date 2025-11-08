Harga Department Of Gains Coin Hari Ini

Harga live Department Of Gains Coin (D.O.G.C) hari ini adalah $ 0.00004952, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi D.O.G.C ke USD saat ini adalah $ 0.00004952 per D.O.G.C.

Department Of Gains Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,635, dengan suplai yang beredar 921.52M D.O.G.C. Selama 24 jam terakhir, D.O.G.C diperdagangkan antara $ 0.00004837 (low) dan $ 0.00004966 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00131648, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003059.

Dalam kinerja jangka pendek, D.O.G.C bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Kapitalisasi Pasar $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K Suplai Peredaran 921.52M 921.52M 921.52M Total Suplai 921,516,623.053985 921,516,623.053985 921,516,623.053985

Kapitalisasi Pasar Department Of Gains Coin saat ini adalah $ 45.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar D.O.G.C adalah 921.52M, dan total suplainya sebesar 921516623.053985. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.64K.