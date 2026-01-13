Harga deployer Hari Ini

Harga live deployer (DEPLOYER) hari ini adalah $ 0.00033867, dengan perubahan 37.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEPLOYER ke USD saat ini adalah $ 0.00033867 per DEPLOYER.

deployer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 169,680, dengan suplai yang beredar 500.70M DEPLOYER. Selama 24 jam terakhir, DEPLOYER diperdagangkan antara $ 0.00021854 (low) dan $ 0.00042316 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089174, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00021854.

Dalam kinerja jangka pendek, DEPLOYER bergerak -5.59% dalam satu jam terakhir dan -50.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar deployer (DEPLOYER)

Kapitalisasi Pasar $ 169.68K$ 169.68K $ 169.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 338.89K$ 338.89K $ 338.89K Suplai Peredaran 500.70M 500.70M 500.70M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

