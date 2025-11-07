Harga Dessistant by Virtuals Hari Ini

Harga live Dessistant by Virtuals (DESS) hari ini adalah $ 0.00017983, dengan perubahan 6.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DESS ke USD saat ini adalah $ 0.00017983 per DESS.

Dessistant by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,468, dengan suplai yang beredar 507.49M DESS. Selama 24 jam terakhir, DESS diperdagangkan antara $ 0.00015676 (low) dan $ 0.00018407 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006191.

Dalam kinerja jangka pendek, DESS bergerak +2.34% dalam satu jam terakhir dan -28.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dessistant by Virtuals (DESS)

Kapitalisasi Pasar $ 89.47K$ 89.47K $ 89.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 176.30K$ 176.30K $ 176.30K Suplai Peredaran 507.49M 507.49M 507.49M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

