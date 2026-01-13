Harga DEV TOMMY JINGL Hari Ini

Harga live DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) hari ini adalah $ 0.00114538, dengan perubahan 0.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOMMYJINGL ke USD saat ini adalah $ 0.00114538 per TOMMYJINGL.

DEV TOMMY JINGL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,136,188, dengan suplai yang beredar 991.98M TOMMYJINGL. Selama 24 jam terakhir, TOMMYJINGL diperdagangkan antara $ 0.00111846 (low) dan $ 0.00118338 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00118686, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TOMMYJINGL bergerak -0.99% dalam satu jam terakhir dan +4.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

Kapitalisasi Pasar $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Suplai Peredaran 991.98M 991.98M 991.98M Total Suplai 1,035,975,152.950062 1,035,975,152.950062 1,035,975,152.950062

Kapitalisasi Pasar DEV TOMMY JINGL saat ini adalah $ 1.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOMMYJINGL adalah 991.98M, dan total suplainya sebesar 1035975152.950062. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.19M.