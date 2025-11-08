Harga dFund (DFND)
Harga live dFund (DFND) hari ini adalah $ 0.00022284, dengan perubahan 4.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFND ke USD saat ini adalah $ 0.00022284 per DFND.
dFund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,084, dengan suplai yang beredar 332.45M DFND. Selama 24 jam terakhir, DFND diperdagangkan antara $ 0.0002135 (low) dan $ 0.00022296 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.061523, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014998.
Dalam kinerja jangka pendek, DFND bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar dFund saat ini adalah $ 74.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFND adalah 332.45M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 222.84K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga dFund ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga dFund ke USD adalah $ -0.0000704776.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga dFund ke USD adalah $ -0.0000335962.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga dFund ke USD adalah $ -0.0001181562981168447.
Pada tahun 2040, harga dFund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market.
