Harga dFund Hari Ini

Harga live dFund (DFND) hari ini adalah $ 0.00022284, dengan perubahan 4.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFND ke USD saat ini adalah $ 0.00022284 per DFND.

dFund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,084, dengan suplai yang beredar 332.45M DFND. Selama 24 jam terakhir, DFND diperdagangkan antara $ 0.0002135 (low) dan $ 0.00022296 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.061523, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014998.

Dalam kinerja jangka pendek, DFND bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dFund (DFND)

Kapitalisasi Pasar $ 74.08K$ 74.08K $ 74.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 222.84K$ 222.84K $ 222.84K Suplai Peredaran 332.45M 332.45M 332.45M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar dFund saat ini adalah $ 74.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFND adalah 332.45M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 222.84K.