Harga live dFund hari ini adalah 0.00022284 USD. Kapitalisasi pasar DFND adalah 74,084 USD. Lacak informasi harga aktual DFND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo dFund

Harga dFund (DFND)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DFND ke USD:

$0.00022284
+4.00%1D
USD
Grafik Harga Live dFund (DFND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:17:39 (UTC+8)

Harga dFund Hari Ini

Harga live dFund (DFND) hari ini adalah $ 0.00022284, dengan perubahan 4.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFND ke USD saat ini adalah $ 0.00022284 per DFND.

dFund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,084, dengan suplai yang beredar 332.45M DFND. Selama 24 jam terakhir, DFND diperdagangkan antara $ 0.0002135 (low) dan $ 0.00022296 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.061523, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014998.

Dalam kinerja jangka pendek, DFND bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dFund (DFND)

$ 74.08K
--
$ 222.84K
332.45M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar dFund saat ini adalah $ 74.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFND adalah 332.45M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 222.84K.

Riwayat Harga dFund USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002135
Low 24 Jam
$ 0.00022296
High 24 Jam

$ 0.0002135
$ 0.00022296
$ 0.061523
$ 0.00014998
+0.00%

+4.03%

-2.21%

-2.21%

Riwayat Harga dFund (DFND) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga dFund ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga dFund ke USD adalah $ -0.0000704776.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga dFund ke USD adalah $ -0.0000335962.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga dFund ke USD adalah $ -0.0001181562981168447.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.03%
30 Days$ -0.0000704776-31.62%
60 Hari$ -0.0000335962-15.07%
90 Hari$ -0.0001181562981168447-34.65%

Prediksi Harga untuk dFund

Prediksi Harga dFund (DFND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DFND pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga dFund (DFND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga dFund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga dFund yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga DFND untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga dFund.

Apa yang dimaksud dengan dFund (DFND)

dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dFund

Berapa nilai 1 dFund pada tahun 2030?
Jika dFund tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga dFund tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:17:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.