Berapa nilai live DIGG hari ini?

Hari ini, DIGG diperdagangkan pada Rp4228389.98787100000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.14% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil DIGG saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas DIGG hari ini?

DIGG memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja DIGG telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp4232446.32169900000 hingga Rp4378474.33950700000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan DIGG hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko DIGG?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko DIGG dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.