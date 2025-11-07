Harga Digital Reserve Currency Hari Ini

Harga live Digital Reserve Currency (DRC) hari ini adalah $ 0.00015232, dengan perubahan 4.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRC ke USD saat ini adalah $ 0.00015232 per DRC.

Digital Reserve Currency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 152,324, dengan suplai yang beredar 1.00B DRC. Selama 24 jam terakhir, DRC diperdagangkan antara $ 0.000133 (low) dan $ 0.00016017 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03003438, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009503.

Dalam kinerja jangka pendek, DRC bergerak +14.21% dalam satu jam terakhir dan -13.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Digital Reserve Currency (DRC)

Kapitalisasi Pasar $ 152.32K$ 152.32K $ 152.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.32K$ 152.32K $ 152.32K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Digital Reserve Currency saat ini adalah $ 152.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRC adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 152.32K.