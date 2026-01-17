Harga Dinger (DINGER)
Harga live Dinger (DINGER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DINGER ke USD saat ini adalah $ 0 per DINGER.
Dinger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 757,015, dengan suplai yang beredar 1.00T DINGER. Selama 24 jam terakhir, DINGER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013483, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DINGER bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan +6.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Dinger saat ini adalah $ 757.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DINGER adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 757.02K.
+0.14%
-0.60%
+6.41%
+6.41%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dinger ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dinger ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dinger ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dinger ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.60%
|30 Days
|$ 0
|+8.70%
|60 Hari
|$ 0
|+4.83%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Dinger berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Dinger?
Dinger beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.
Berapa harga saat ini dari DINGER?
Token ini dihargai sebesar Rp, mencatat pergerakan harga sebesar -0.60% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.
Kategori apa yang dimiliki oleh Dinger?
Dinger termasuk dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan DINGER dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.
Berapa kapitalisasi pasar dari Dinger?
Kapitalisasi pasarnya adalah Rp12795450163.988765000, menempatkan aset ini di peringkat #4189. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.
Berapa jumlah suplai DINGER yang beredar saat ini?
Terdapat 1000000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.
Seberapa aktif perdagangan untuk Dinger hari ini?
Dalam satu hari terakhir, DINGER mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.
Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?
Dalam 24 jam terakhir, Dinger berfluktuasi antara Rp dan Rp, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
|01-15 10:43:43
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
BLEXA
BLE
+880.70%
IIICC
IIICC
+625.71%
IdleTradeX
IDLETRADEX
+242.76%
Light it Up
LITT
+174.47%
Reaxa
REAXA
+95.47%
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.