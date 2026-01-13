Harga DINOSOL Hari Ini

Harga live DINOSOL (DINO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 48.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DINO ke USD saat ini adalah $ 0 per DINO.

DINOSOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,984, dengan suplai yang beredar 855.70M DINO. Selama 24 jam terakhir, DINO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00178787, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DINO bergerak -10.75% dalam satu jam terakhir dan -89.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DINOSOL (DINO)

Kapitalisasi Pasar $ 82.98K$ 82.98K $ 82.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.98K$ 82.98K $ 82.98K Suplai Peredaran 855.70M 855.70M 855.70M Total Suplai 855,700,927.92988 855,700,927.92988 855,700,927.92988

Kapitalisasi Pasar DINOSOL saat ini adalah $ 82.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DINO adalah 855.70M, dan total suplainya sebesar 855700927.92988. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 82.98K.