Harga DinoSwap Hari Ini

Harga live DinoSwap (DINO) hari ini adalah $ 0.000564, dengan perubahan 1.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DINO ke USD saat ini adalah $ 0.000564 per DINO.

DinoSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,686, dengan suplai yang beredar 155.47M DINO. Selama 24 jam terakhir, DINO diperdagangkan antara $ 0.00056099 (low) dan $ 0.00057515 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.39, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00038539.

Dalam kinerja jangka pendek, DINO bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -6.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DinoSwap (DINO)

Kapitalisasi Pasar $ 87.69K$ 87.69K $ 87.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.51K$ 98.51K $ 98.51K Suplai Peredaran 155.47M 155.47M 155.47M Total Suplai 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

