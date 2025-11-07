Harga Diversified USD Hari Ini

Harga live Diversified USD (DFIUSD) hari ini adalah $ 1.002, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFIUSD ke USD saat ini adalah $ 1.002 per DFIUSD.

Diversified USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 186,122, dengan suplai yang beredar 185.99K DFIUSD. Selama 24 jam terakhir, DFIUSD diperdagangkan antara $ 0.998148 (low) dan $ 1.004 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.018, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.979874.

Dalam kinerja jangka pendek, DFIUSD bergerak -0.12% dalam satu jam terakhir dan +0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Diversified USD (DFIUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 186.12K$ 186.12K $ 186.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 186.12K$ 186.12K $ 186.12K Suplai Peredaran 185.99K 185.99K 185.99K Total Suplai 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

Kapitalisasi Pasar Diversified USD saat ini adalah $ 186.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFIUSD adalah 185.99K, dan total suplainya sebesar 185992.67578125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 186.12K.