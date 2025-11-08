Harga DiviSwap Hari Ini

Harga live DiviSwap (DSWAP) hari ini adalah $ 0.136742, dengan perubahan 16.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.136742 per DSWAP.

DiviSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,926, dengan suplai yang beredar 233.47K DSWAP. Selama 24 jam terakhir, DSWAP diperdagangkan antara $ 0.117801 (low) dan $ 0.135863 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.189789, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.083572.

Dalam kinerja jangka pendek, DSWAP bergerak +2.25% dalam satu jam terakhir dan +11.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DiviSwap (DSWAP)

Kapitalisasi Pasar $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K Suplai Peredaran 233.47K 233.47K 233.47K Total Suplai 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Kapitalisasi Pasar DiviSwap saat ini adalah $ 31.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DSWAP adalah 233.47K, dan total suplainya sebesar 612059.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 83.69K.