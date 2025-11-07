Harga dog with apple in mouth Hari Ini

Harga live dog with apple in mouth (APPLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APPLE ke USD saat ini adalah -- per APPLE.

dog with apple in mouth saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,127, dengan suplai yang beredar 999.62M APPLE. Selama 24 jam terakhir, APPLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.071752, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, APPLE bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -22.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dog with apple in mouth (APPLE)

Kapitalisasi Pasar $ 131.13K$ 131.13K $ 131.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.13K$ 131.13K $ 131.13K Suplai Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Total Suplai 999,617,548.247921 999,617,548.247921 999,617,548.247921

Kapitalisasi Pasar dog with apple in mouth saat ini adalah $ 131.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APPLE adalah 999.62M, dan total suplainya sebesar 999617548.247921. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.13K.