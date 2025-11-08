Harga Doge Baby Hari Ini

Harga live Doge Baby (DOGE BABY) hari ini adalah $ 0.04452101, dengan perubahan 3.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGE BABY ke USD saat ini adalah $ 0.04452101 per DOGE BABY.

Doge Baby saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,356.3, dengan suplai yang beredar 300.00K DOGE BABY. Selama 24 jam terakhir, DOGE BABY diperdagangkan antara $ 0.04433698 (low) dan $ 0.04709221 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 25.64, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03141263.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGE BABY bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -15.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doge Baby (DOGE BABY)

Kapitalisasi Pasar $ 13.36K$ 13.36K $ 13.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.36K$ 13.36K $ 13.36K Suplai Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Total Suplai 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Kapitalisasi Pasar Doge Baby saat ini adalah $ 13.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGE BABY adalah 300.00K, dan total suplainya sebesar 300000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.36K.