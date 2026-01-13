Harga Doge KaKi Hari Ini

Harga live Doge KaKi (KAKI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAKI ke USD saat ini adalah $ 0 per KAKI.

Doge KaKi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,609,260, dengan suplai yang beredar 100.00T KAKI. Selama 24 jam terakhir, KAKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAKI bergerak +4.49% dalam satu jam terakhir dan -0.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doge KaKi (KAKI)

Kapitalisasi Pasar $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Suplai Peredaran 100.00T 100.00T 100.00T Total Suplai 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Doge KaKi saat ini adalah $ 1.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAKI adalah 100.00T, dan total suplainya sebesar 100000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.61M.