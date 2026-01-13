Harga Doge Marley Hari Ini

Harga live Doge Marley (MARLEY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARLEY ke USD saat ini adalah $ 0 per MARLEY.

Doge Marley saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,409.04, dengan suplai yang beredar 999.00M MARLEY. Selama 24 jam terakhir, MARLEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00733535, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MARLEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +8.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doge Marley (MARLEY)

Kapitalisasi Pasar $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Suplai Peredaran 999.00M 999.00M 999.00M Total Suplai 999,004,160.117978 999,004,160.117978 999,004,160.117978

