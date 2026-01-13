Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Doge Token?

Doge Token beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari DOGET?

Token ini dihargai sebesar Rp0.21968570888760000, mencatat pergerakan harga sebesar -1.50% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Doge Token?

Doge Token termasuk dalam kategori Meme,Dog-Themed,Stellar Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan DOGET dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Doge Token?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2192460005.285535000, menempatkan aset ini di peringkat #6679. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai DOGET yang beredar saat ini?

Terdapat 9982879839.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Doge Token hari ini?

Dalam satu hari terakhir, DOGET mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Doge Token berfluktuasi antara Rp0.21682170808155000 dan Rp0.22676147558490000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.