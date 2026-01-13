Berapa harga real-time DOGEai hari ini?

Harga live DOGEai berada pada Rp0.98786941890345000, bergerak -1.89% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk $DOGEAI?

$DOGEAI telah diperdagangkan antara Rp0.97489994827164000 dan Rp1.02357757181181000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan DOGEai hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana $DOGEAI saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa $DOGEAI menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk DOGEai?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp987397801.789566000, DOGEai berada di peringkat #8065, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami $DOGEAI baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan DOGEai dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp2005.433872513239000, sementara ATL-nya adalah Rp0.85008984777591000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar $DOGEAI?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999437398.599907 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,AI Agents,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.