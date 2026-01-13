Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Dogecoin20?

Dogecoin20 beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari DOGE20?

Token ini dihargai sebesar Rp0.0219011826345000, mencatat pergerakan harga sebesar 6.42% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Dogecoin20?

Dogecoin20 termasuk dalam kategori Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan DOGE20 dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Dogecoin20?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3069315969.716655000, menempatkan aset ini di peringkat #6159. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai DOGE20 yang beredar saat ini?

Terdapat 140000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Dogecoin20 hari ini?

Dalam satu hari terakhir, DOGE20 mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Dogecoin20 berfluktuasi antara Rp0.01987953500670000 dan Rp0.02628141916140000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.