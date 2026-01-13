Harga DogeCube (DOGECUBE)
Harga live DogeCube (DOGECUBE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGECUBE ke USD saat ini adalah $ 0 per DOGECUBE.
DogeCube saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,375.62, dengan suplai yang beredar 8.00B DOGECUBE. Selama 24 jam terakhir, DOGECUBE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DOGECUBE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar DogeCube saat ini adalah $ 18.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGECUBE adalah 8.00B, dan total suplainya sebesar 8000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.38K.
--
--
+4.43%
+4.43%
Sepanjang hari ini, perubahan harga DogeCube ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DogeCube ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DogeCube ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DogeCube ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|+4.39%
|60 Hari
|$ 0
|+4.50%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga DogeCube berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga pasar saat ini untuk DOGECUBE?
Harga saat ini adalah Rp0.0387532124400000, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pembaruan harga mencerminkan data pasar agregat secara langsung.
Berapa likuiditas yang dimiliki DogeCube di berbagai bursa?
Dengan skor likuiditas --/100, DOGECUBE menunjukkan kedalaman pasar yang stabil di berbagai venue perdagangan dengan volume tinggi.
Berapa volume harian untuk DOGECUBE?
Selama 24 jam terakhir, para pedagang telah menukar senilai Rp-- dari DOGECUBE. Volume perdagangan yang tinggi berkontribusi pada spread yang lebih ketat dan transaksi yang lebih lancar.
Berapa rentang harga hari ini untuk DogeCube?
Harga telah bergerak antara Rp hingga Rp, mencerminkan rentang volatilitas hari ini.
Apa yang menentukan aksesibilitas dan popularitas DOGECUBE di pasar global?
Faktor-faktor tersebut meliputi daftar di bursa, ketersediaan pasangan perdagangan, kedalaman likuiditas, serta seberapa terintegrasi DOGECUBE dalam ekosistem --.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.