Harga Dogenerates Hari Ini

Harga live Dogenerates (DOGEN) hari ini adalah --, dengan perubahan 19.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGEN ke USD saat ini adalah -- per DOGEN.

Dogenerates saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,207, dengan suplai yang beredar 420.69B DOGEN. Selama 24 jam terakhir, DOGEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGEN bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -21.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogenerates (DOGEN)

Kapitalisasi Pasar $ 71.21K$ 71.21K $ 71.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.21K$ 71.21K $ 71.21K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

