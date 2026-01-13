Harga DogeShrek (DOGESHREK)
Harga live DogeShrek (DOGESHREK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGESHREK ke USD saat ini adalah $ 0 per DOGESHREK.
DogeShrek saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,611, dengan suplai yang beredar 250.00M DOGESHREK. Selama 24 jam terakhir, DOGESHREK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02235176, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DOGESHREK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar DogeShrek saat ini adalah $ 119.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGESHREK adalah 250.00M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.61K.
--
--
-3.23%
-3.23%
Sepanjang hari ini, perubahan harga DogeShrek ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DogeShrek ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DogeShrek ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DogeShrek ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|+4.32%
|60 Hari
|$ 0
|-40.19%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga DogeShrek berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga perdagangan saat ini dari DogeShrek?
DogeShrek (DOGESHREK) saat ini dihargai Rp8.05976084218200000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.
Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga DogeShrek hari ini?
Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Dog-Themed,Dogechain Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.
Seberapa kuat minat perdagangan terhadap DOGESHREK?
Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.
Bagaimana posisi DogeShrek dalam pasar kripto global?
Saat ini, DogeShrek menduduki peringkat pasar #6816 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2014914942.197160000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.
Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang DOGESHREK?
Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 250000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.
Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru DogeShrek?
Rentang harga antara Rp dan Rp selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.
Bagaimana posisi DogeShrek dibandingkan dengan aset serupa?
Berbanding dengan token Meme,Dog-Themed,Dogechain Ecosystem lainnya, DOGESHREK terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.