Harga DogeSquatch Hari Ini

Harga live DogeSquatch (SQUOGE) hari ini adalah $ 0.00040566, dengan perubahan 0.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQUOGE ke USD saat ini adalah $ 0.00040566 per SQUOGE.

DogeSquatch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,059.66, dengan suplai yang beredar 42.07M SQUOGE. Selama 24 jam terakhir, SQUOGE diperdagangkan antara $ 0.00039984 (low) dan $ 0.00040871 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01101989, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009953.

Dalam kinerja jangka pendek, SQUOGE bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -4.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DogeSquatch (SQUOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Suplai Peredaran 42.07M 42.07M 42.07M Total Suplai 42,069,420.0 42,069,420.0 42,069,420.0

Kapitalisasi Pasar DogeSquatch saat ini adalah $ 17.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SQUOGE adalah 42.07M, dan total suplainya sebesar 42069420.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.06K.