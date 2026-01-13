Harga Doggacoin Hari Ini

Harga live Doggacoin (DOGGA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGGA ke USD saat ini adalah $ 0 per DOGGA.

Doggacoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,137.22, dengan suplai yang beredar 144.60B DOGGA. Selama 24 jam terakhir, DOGGA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGGA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doggacoin (DOGGA)

Kapitalisasi Pasar $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Suplai Peredaran 144.60B 144.60B 144.60B Total Suplai 144,600,000,000.0 144,600,000,000.0 144,600,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Doggacoin saat ini adalah $ 17.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGGA adalah 144.60B, dan total suplainya sebesar 144600000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.14K.