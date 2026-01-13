Harga doginphire Hari Ini

Harga live doginphire (FIRE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIRE ke USD saat ini adalah $ 0 per FIRE.

doginphire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,910, dengan suplai yang beredar 998.91M FIRE. Selama 24 jam terakhir, FIRE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00446505, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FIRE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar doginphire (FIRE)

Kapitalisasi Pasar $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Suplai Peredaran 998.91M 998.91M 998.91M Total Suplai 998,906,756.0 998,906,756.0 998,906,756.0

