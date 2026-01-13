Berapa nilai DogPad Finance saat ini?

DogPad Finance saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan DOGPAD hari ini, naik atau turun?

DOGPAD telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Dog-Themed.

Seberapa populer DogPad Finance hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual DOGPAD.

Apa yang membuat DogPad Finance berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Dog-Themed dan dibangun di atas jaringan --, DOGPAD menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah DOGPAD yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah DogPad Finance sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp0.32206811893680000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.