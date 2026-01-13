Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Dogs Rock?

Dogs Rock beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari DOGSROCK?

Token ini dihargai sebesar Rp, mencatat pergerakan harga sebesar --% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Dogs Rock?

Dogs Rock termasuk dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan DOGSROCK dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Dogs Rock?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2701877357.398800000, menempatkan aset ini di peringkat #6345. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai DOGSROCK yang beredar saat ini?

Terdapat 1.0e+17 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Dogs Rock hari ini?

Dalam satu hari terakhir, DOGSROCK mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Dogs Rock berfluktuasi antara Rp dan Rp, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.