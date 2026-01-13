Berapa harga live dogwifhat Eth?

dogwifhat Eth diperdagangkan pada Rp35.93046044557200000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.14% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini DOGWIFHAT?

Volatilitas harga DOGWIFHAT dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk dogwifhat Eth?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp31.34472229982100000 (rendah) dan Rp36.99084605449800000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan DOGWIFHAT?

Dalam 24 jam terakhir, DOGWIFHAT mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp1262.168869779300000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp27.3014756794500000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk dogwifhat Eth?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan DOGWIFHAT dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed lainnya?

Dalam kategori Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, DOGWIFHAT menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.