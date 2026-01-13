Harga dogwifouthat (WIFOUT)
Harga live dogwifouthat (WIFOUT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIFOUT ke USD saat ini adalah $ 0 per WIFOUT.
dogwifouthat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,135.33, dengan suplai yang beredar 1.00B WIFOUT. Selama 24 jam terakhir, WIFOUT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, WIFOUT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar dogwifouthat saat ini adalah $ 14.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIFOUT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.14K.
-2.00%
+5.12%
+5.12%
Sepanjang hari ini, perubahan harga dogwifouthat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga dogwifouthat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga dogwifouthat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga dogwifouthat ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-2.00%
|30 Days
|$ 0
|-4.10%
|60 Hari
|$ 0
|-18.54%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga dogwifouthat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa nilai live dogwifouthat hari ini?
Hari ini, dogwifouthat diperdagangkan pada Rp0.23820564765900000, mengalami pergerakan harga sebesar -2.00% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.
Seberapa volatil WIFOUT saat ini?
Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.
Apa kondisi likuiditas dogwifouthat hari ini?
dogwifouthat memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.
Pada level harga mana saja WIFOUT telah diperdagangkan hari ini?
Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp0.23820564765900000 hingga Rp0.24646029881550000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.
Berapa volume perdagangan WIFOUT hari ini?
Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.
Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko dogwifouthat?
Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed yang dibangun di atas --, profil risiko WIFOUT dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
