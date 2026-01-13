Harga Dogz Hari Ini

Harga live Dogz (DOGZ) hari ini adalah $ 0.00002199, dengan perubahan 18.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGZ ke USD saat ini adalah $ 0.00002199 per DOGZ.

Dogz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,199,419, dengan suplai yang beredar 100.00B DOGZ. Selama 24 jam terakhir, DOGZ diperdagangkan antara $ 0.00001844 (low) dan $ 0.000022 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00055091, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000074.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGZ bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +48.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogz (DOGZ)

Kapitalisasi Pasar $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dogz saat ini adalah $ 2.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGZ adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.20M.