Berapa harga perdagangan saat ini dari Doland Tremp?

Doland Tremp (TREMP) saat ini dihargai Rp109.50406473968507000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.91% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Doland Tremp hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap TREMP?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Doland Tremp dalam pasar kripto global?

Saat ini, Doland Tremp menduduki peringkat pasar #4378 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp10945555454.904070000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang TREMP?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 99955755.64652443, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Doland Tremp?

Rentang harga antara Rp107.07686495692147000 dan Rp121.61082231907284000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Doland Tremp dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme lainnya, TREMP terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.