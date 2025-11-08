Harga DuelFi Hari Ini

Harga live DuelFi (DUELFI) hari ini adalah $ 0.00001257, dengan perubahan 2.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUELFI ke USD saat ini adalah $ 0.00001257 per DUELFI.

DuelFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,571.36, dengan suplai yang beredar 999.94M DUELFI. Selama 24 jam terakhir, DUELFI diperdagangkan antara $ 0.00001231 (low) dan $ 0.00001262 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00022913, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001231.

Dalam kinerja jangka pendek, DUELFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DuelFi (DUELFI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,937,303.5946037 999,937,303.5946037 999,937,303.5946037

