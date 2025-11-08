Harga DungeonSwap Hari Ini

Harga live DungeonSwap (DND) hari ini adalah $ 0.0053459, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DND ke USD saat ini adalah $ 0.0053459 per DND.

DungeonSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,902, dengan suplai yang beredar 5.22M DND. Selama 24 jam terakhir, DND diperdagangkan antara $ 0.00525599 (low) dan $ 0.00533483 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16.08, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00519264.

Dalam kinerja jangka pendek, DND bergerak +0.84% dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DungeonSwap (DND)

Kapitalisasi Pasar $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K Suplai Peredaran 5.22M 5.22M 5.22M Total Suplai 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Kapitalisasi Pasar DungeonSwap saat ini adalah $ 27.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DND adalah 5.22M, dan total suplainya sebesar 5889222.739374619. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.48K.