Harga Dwake On Sol Hari Ini

Harga live Dwake On Sol (DWAKE) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DWAKE ke USD saat ini adalah -- per DWAKE.

Dwake On Sol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,499.24, dengan suplai yang beredar 1.00B DWAKE. Selama 24 jam terakhir, DWAKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00101237, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DWAKE bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -16.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dwake On Sol (DWAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dwake On Sol saat ini adalah $ 8.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DWAKE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.50K.