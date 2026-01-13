Berapa harga saat ini dari EarthMeta?

EarthMeta diperdagangkan pada Rp51.7019655355, yang mewakili pergerakan harga sebesar 1.38% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan EMT dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 1.38% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika EMT unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa EarthMeta dibandingkan dengan token NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem?

Dalam segmen NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem, EMT menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar EarthMeta hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp104242347706.00 menempatkan EMT pada peringkat #1991, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp49.3631711235 hingga Rp53.8460853405, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan EMT?

EarthMeta telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi EMT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 2016000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.