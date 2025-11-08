BursaDEX+
Harga live EBERT hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar EBERT adalah 49,953 USD. Lacak informasi harga aktual EBERT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang EBERT

Info Harga EBERT

Penjelasan EBERT

Whitepaper EBERT

Situs Web Resmi EBERT

Tokenomi EBERT

Prakiraan Harga EBERT

Harga EBERT (EBERT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EBERT ke USD:

$0.0001124
$0.0001124
+2.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live EBERT (EBERT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:21:07 (UTC+8)

Harga EBERT Hari Ini

Harga live EBERT (EBERT) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EBERT ke USD saat ini adalah -- per EBERT.

EBERT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,953, dengan suplai yang beredar 444.44M EBERT. Selama 24 jam terakhir, EBERT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00144415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EBERT bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -16.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EBERT (EBERT)

$ 49.95K
$ 49.95K

--
--

$ 49.95K
$ 49.95K

444.44M
444.44M

444,444,443.9999999
444,444,443.9999999

Kapitalisasi Pasar EBERT saat ini adalah $ 49.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EBERT adalah 444.44M, dan total suplainya sebesar 444444443.9999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.95K.

Riwayat Harga EBERT USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00144415
$ 0.00144415

$ 0
$ 0

+0.14%

+2.41%

-16.01%

-16.01%

Riwayat Harga EBERT (EBERT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.41%
30 Days$ 0-28.61%
60 Hari$ 0-74.83%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk EBERT

Prediksi Harga EBERT (EBERT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EBERT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga EBERT (EBERT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga EBERT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga EBERT yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga EBERT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga EBERT.

Apa yang dimaksud dengan EBERT (EBERT)

EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain

EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem.

Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth.

At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations.

EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise.

With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya EBERT (EBERT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EBERT

Berapa nilai 1 EBERT pada tahun 2030?
Jika EBERT tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga EBERT tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:21:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting EBERT (EBERT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$20.40

$0.00011153

$0.000016786

$0.010307

$0.0027

$0.01806

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.