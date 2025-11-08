Harga EBERT (EBERT)
Harga live EBERT (EBERT) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EBERT ke USD saat ini adalah -- per EBERT.
EBERT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,953, dengan suplai yang beredar 444.44M EBERT. Selama 24 jam terakhir, EBERT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00144415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, EBERT bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -16.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar EBERT saat ini adalah $ 49.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EBERT adalah 444.44M, dan total suplainya sebesar 444444443.9999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.95K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EBERT ke USD adalah $ 0.
Pada tahun 2040, harga EBERT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain
EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem.
Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth.
At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations.
EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise.
With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.
