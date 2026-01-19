Berapa harga perdagangan saat ini dari Eden?

Eden (EDN) saat ini dihargai Rp5.45610702647900000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.71% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Eden hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Quest-to-Earn. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap EDN?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Eden dalam pasar kripto global?

Saat ini, Eden menduduki peringkat pasar #3842 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp16381554868.550850000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang EDN?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 3002436672.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Eden?

Rentang harga antara Rp5.45509294302200000 dan Rp5.65892371787900000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Eden dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Quest-to-Earn lainnya, EDN terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.