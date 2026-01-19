Berapa harga perdagangan saat ini dari Efforce?

Efforce (WOZX) saat ini dihargai Rp28.97523760295150000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.12% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Efforce hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Ethereum Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap WOZX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Efforce dalam pasar kripto global?

Saat ini, Efforce menduduki peringkat pasar #3734 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp17932358896.559050000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang WOZX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 618886954.9299798, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Efforce?

Rentang harga antara Rp28.09923851001300000 dan Rp29.97039150208750000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Efforce dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Ethereum Ecosystem lainnya, WOZX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.